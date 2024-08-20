Ersin Nazif Gürdoğan kimdir? AKP'nin kurucularından olan Ersin Nazif Gürdoğan kaç yaşında, nereli? Ersin Nazif Gürdoğan neden öldü?

Gazeteci, yazar ve AKP'nin kurucularından olan Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti. Peki, Ersin Nazif Gürdoğan kimdir? AKP'nin kurucularından olan Ersin Nazif Gürdoğan kaç yaşında, nereli? Ersin Nazif Gürdoğan neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 14:16
Ersin Nazif Gürdoğan kimdir? AKP'nin kurucularından olan Ersin Nazif Gürdoğan kaç yaşında, nereli? Ersin Nazif Gürdoğan neden öldü?
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AKP'nin kurucularından biri olan Gazeteci, yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Peki, Ersin Nazif Gürdoğan kimdir? AKP'nin kurucularından olan Ersin Nazif Gürdoğan kaç yaşında, nereli? Ersin Nazif Gürdoğan neden öldü?

ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?

Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.

Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.


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