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İsmail Kartal'dan Aston Villa mesajı: 'En iyisini yapmak için çalışacağız'

İsmail Kartal'dan Aston Villa mesajı: 'En iyisini yapmak için çalışacağız'

10.10.2026 21:52:00
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Cumhuriyet Spor
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İsmail Kartal'dan Aston Villa mesajı: 'En iyisini yapmak için çalışacağız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0'lık Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada konsantrasyonlarını Aston Villa maçına çevirdiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÜÇ GOL ATTIK, DAHA FAZLA OLABİLİRDİ"

"Rizespor'a hazırlanırken, ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rizespor ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz.

Çok fazla pozisyon beklemiyorduk, onlar da iyi yakım. Üç gol attık ama daha fazla olabilirdi. Rizespor da atabilirdi. Onlara da başarılar diliyoruz."

ASTON VILLA YORUMU

"Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız."

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