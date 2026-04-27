Son dakikada bulduğu gollerle galibiyete uzandı: Galatasaray'dan Fenerbahçe karşısında inanılmaz geri dönüş

27.04.2026 15:32:00
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN, son anlarına 2-1 geride girdiği Fenerbahçe ArsaVev derbisinde 89 ve 90. dakikalarda bulduğu sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında derbi maçta Galatasaray GAİN ile Fenerbahçe ArsaVev karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 19. dakikada Jang Chang ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 41 ve 46. dakikalarda Andrea Staskova'nın golleriyle 2-1'i buldu.

Galatasaray, 89. dakikada Demehin ve 90. dakikada Manga'nın golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 67 puana yükseldi. Fenerbahçe, 71 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında FOMGET'i ağırlayacak.

