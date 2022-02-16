Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'da Nicolae Stanciu, takımdan ayrıldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Slavia Prag'da takımın önemli isimlerinden Nicolae Stanciu, Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Three Towns'a transfer oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe perşembe günü sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.
Zorlu karşılaşma öncesinde Çekya ekibinde takımın en önemli gol silahlarından Nicolae Stanciu ile yollar ayrıldı.
Sezon başında Galatasaray'la ismi anılan ve bonservisi için 8 milyon Euro talep edilen Rumen orta saha oyuncusu, 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Three Towns'a transfer oldu.
112 MAÇTA 54 GOLE DOĞRUDAN KATKI
2019/2020 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Al-Ahli Cidde'den transfer edilen Nicolae Stanciu, Slavia Prag'da geçirdiği 2.5 sezonda 112 maçta görev yaptı, 26 gol atıp 28 de asist üreterek 54 gole doğrudan katkı sağladı ve 2019/20 ve 2020/21 sezonlarında kazanılan lig şampiyonluklarında önemli rol oynadı.
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