İsmail Kartal: 'Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok'

Yayınlanma: 12.11.2023 - 21:57

Güncelleme: 12.11.2023 - 21:59

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendirdi.

"OYUNCULARIMI İÇERİDE TEBRİK ETTİM"

"Adana Demirspor takımı ilk kez sahasında bizim maçta puan kaybetti. Bu maça çok iyi hazırlandık. Kontrol bizdeydi, oyunu domine ettik. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Güzel bir maç oldu. Kazanmayı hak eden bizdik. Aldığımız bir puanla milli araya lider olarak giriyoruz. Oynadığımız oyun beni çok mutlu etti. Oyuncularımı içeride tebrik ettim."

"EKSİK OYUNCULARI ARAMADIK"

"Bugün oynayan oyuncular, eksik oyuncuları aratmadı sahada. Sahaya çıkan bütün oyuncularım ellerinden geleni yaptı."

İsmail Kartal basın toplantısında ise şöyle konuştu:

"HER MAÇI KAZANACAKSIN DİYE BİR KURAL YOK"

"Futbolda puan kayıpları olabilir. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle bir Futbol oynamış. Her maçı her zaman kazanacaksın diye bir kural yok."

"MAÇIN GİDİŞATINA GÖRE DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK"

"Maçın gidişatına göre oyuncu değişiklikleri yaptık. Yorulanlara ve kart riski olanlara göre bir kurgu yaptık ve oyuncu değişikliği hakkımızı bu şekilde kullandık."