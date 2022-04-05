İsmail Kartal ile Arda Güler'in antrenman görüntüsü gündem oldu

05 Nisan 2022 Salı, 22:19

Ligde oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Son olarak Yukatel Kayserispor deplasmanında 4-0'lık skorla 3 puanı alan sarı-lacivertliler 56 puana ulaşarak 3. sıraya yerleşti.

10 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisi için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin antrenmanında teknik direktör İsmail Kartal ve Arda Güler arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan videoda, İsmail Kartal'ın genç yıldız adayı Arda Güler'e asist yaptığını ve ardından "Arda, aynı senin gibi orta açıyorum değil mi?" dediği görüldü. Bu anlar kısa süre içinde sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beğeni topladı.

Bizimkilerin antrenmanından keyifli görüntüler şimdi Fenerbahçe YouTube Katıl’da!



Orta, kafa, gol



Hemen katılmak için https://t.co/WYcAwBHCN7 pic.twitter.com/Bsgd1ybkne — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2022

Bu sezon sarı-lacivertli formayla sahaya çıktığı 8 maçta 2 gol 2 asist kaydeden Arda Güler, U17 Milli Takımı ile çıktığı 10 maçta da 4 gol atıp 1 asist yaptı.