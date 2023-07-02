İsmail Kartal ilk kez konuştu: 'Artık bu işe son vermeliyiz'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezonun ilk antrenmanında açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunun üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Artık buna bir son vermeliyiz" dedi.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Samandıra'da sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Sarı lacivertli ekipte yeniden göreve başlayan İsmail Kartal, antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu.
İsmail Kartal, ilk antrenmanda futbolcularına hitaben, "Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"CAMİANIN BEKLENTİSİ ÇOK BÜYÜK"
Deneyimli teknik adam, daha sonra basın mensuplarına ise, "Yeni sezonu açmış bulunuyoruz. Ayın 5'inde milli takımdan gelen oyuncularımız da bize katılacak ve Rusya kampına gideceğiz. Ara ara basın mensupları ile buluşacağız. 9 sene oldu, artık buna bir son vermeliyiz. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız, camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
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