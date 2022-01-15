İsmail Kartal'dan Löw sorusuna yanıt

15 Ocak 2022 Cumartesi, 21:48

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hücumda etkisiz kaldıklarını ancak takımın taktik ve savunma disiplininden memnun olduğunu söyledi.

Sözlerine trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık ile ilgili konuşarak başlayan İsmail Kartal “Ahmet Çalık kardeşimin mekanı cennet olsun. Konyaspor’a onu ben transfer etmiştim. Çok iyi bir insandı. Ben Konyaspor’dayken altyapı futbolcularına yardım ederdi. Onlara krampon alırdı, harçlık verirdi. Böyle bir kazada hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm” dedi.

Karşılaşmayı da değerlendiren İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

“Maça istediğimiz gibi iyi başladık. 25-30 dakika iyi oynadık. Sonra Antalyaspor maça ortak oldu. İlk yarı böyle geçti. İkinci yarıya iyi başlamadık. Yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle takım biraz toparlandı. Topun daha çok bizde kalmasını sağladık. O sırada gol de geldi. Daha sonra mecburi oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Hasta ve hazır olmayan oyuncularınız vardı. Sonrasında gol yedik. Hücum anlamında yeterli değildik. Ancak takımın taktik disiplininden memnunum. Savunma disiplinimiz çok iyiydi. Bu benim için mutluluk vericiydi. Ancak hücumda istediklerimizi yapamadık. Şu anda zamanla yarışıyoruz. Üç günde bir maç oynayacağımız için zamanımız çok yok. Hasta ve sakat futbolcularımızın da aramıza katılmasıyla daha iyi olacağız.”

İSMAİL KARTAL'DAN LÖW SORUSUNA YANIT

İsmail Kartal ismi Fenerbahçe ile anılan Alman teknik adam Joachim Löw sorusuna ise, "Löw konusu bugün konuşulacak konu değil. Önceliğimiz takımımızın daha iyi olması. Fenerbahçe bana ne zaman ihtiyaç duyarsa koşulsuz geldim. Bundan sonra da öyle olacaktır. Diğer konular yönetimin kurulunu ilgilendiriyor” yanıtını verdi.