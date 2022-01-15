Fenerbahçe'nin deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 17:38
Fenerbahçe'nin deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe'nin deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe maçın ilk yarısını şut çekemeden tamamladı. Sarı-lacivertliler ikinci yarının 72. dakikasında Jose Sosa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Antalyaspor, bu gole 81. dakikada Doğukan Sinik ile karşılık verdi ve maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe'nin deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer, karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak sedye ile sahayı terk etti. Yerine genç eldiven Osman Ertuğrul Çetin dahil oldu.

Fenerbahçe'nin deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

Bu skor ile sarı-lacivertliler puanını 33 yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip ise 23 puana ulaştı.

Fenerbahçe'nin deplasman galibiyeti hasreti sürüyor! Fraport TAV Antalyaspor 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe önümüzdeki hafta evinde Altay'ı konuk edecek. Antalyaspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. 


}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler