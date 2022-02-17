İsmail Kartal: Üzülüyorum, 1 gol yiyoruz her şey değişiyor

17 Şubat 2022 Perşembe, 23:47

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-2 kaybettikleri Slavia Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, oyuncuların ıslıklanmasına tepki göstererek, "Ayıp ediyorlar" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele etti.

Çekya ekibi, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Pelkas ve Ferdi atarken, Prag ekibinin gollerini Traore, Dorley ve Lingr attı. Fenerbahçe tribüleri maçın bazı bölümlerinde Ferdi Kadıoğlu hariç tüm futbolcuları ıslıklarken, yönetimi de istifaya davet etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Tenik Direktörü İsmail Kartal, "Prag'da kazanıp, turu geçeceğimize inanıyoruz. Biz pes etmedik" dedi.

"1 GOL YİYORUZ HER ŞEY DEĞİŞİYOR"

Karşılaşmadaki performansı ile öne çıkan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuşan Kartal, "İnsanlar, 'Ferdi neden sol bek oynuyor' diyebilirler. Mecburen oynuyor. Ben, Ferdi'yi her zaman ön tarafta oynatmak istiyorum ama bazı şeyler düşüncelerinizin önüne geçiyor. Eksiklerimiz var. Ferdi'yi sol beke koyduk, çocuk sağ olsun, aslanlar gibi oynuyor. Gerçekten üzülüyorum. 1 gol yiyoruz, her şey değişiyor. Bazı oyuncuların ayağına gelince ıslıklanıyor. Giren yuhalanıyor, çıkan ıslıklanıyor. Taraftarımızın bize destek olması lazım. Bu zor günlerde, birlik olursak başarılı olabiliriz. Bu duruma gerçekten çok üzülüyorum. Taraftarlarımızdan bu akşam için de özür diliyoruz ama onların mutlu olması için inanın çok çalışıyoruz." diye konuştu.



