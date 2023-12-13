İsmail Kartal'dan Becao açıklaması: Sahalara dönüşü için tarih verdi!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:27

Güncelleme: 13.12.2023 - 16:54

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini belirten İsmail Kartal, "Spartak Trnava maçıyla ilgili son bir antrenman yapacağız. Kadromuz geniş. Taraftarımızın desteğiyle buradan lider ya da en kötü ikinci olarak gruptan çıkmak istiyoruz. Nordsjaelland maçında sonra çabuk toparlandık. İyi bir reaksiyon verdik" dedi.

"AVERAJ KONUSU ÖNEMLİ"

Rotasyonla ilgili soruyu yanıtlayan Kartal, "Bugün 1-2 oyuncumun durumuna bakıp karar vereceğim. Kazandığımız takdirde her türlü çıkıyoruz. Lider çıkabilmemiz için averaj konusu önemli. Onun için de bunun matematiğini yapıyoruz. Bunları bu akşam oyuncularımızla yapacağımız toplantıda görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

"BECAO, OCAK ORTASI GİBİ ANTRENMANLARA BAŞLAR"

İsmail Kartal, Serdar Aziz ve Rodrigo Becao'nun durumuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Serdar Aziz takımla antrenmanlara başladı. Eksikleri var. Oyuncunun sakatlığı geçti diye hemen oynatamıyorsunuz. Maç ortamına gelebilmesi için takımın ritmini yakalaması lazım. Bakalım, değerlendireceğiz. Becao'nun durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Onun durumu biraz daha uzun süreceği için ocak ortası gibi takım antrenmanlarına başlar diye düşünüyorum."

"DEĞİŞİKLİK YAPACAK GÜCÜMÜZ YOK"

Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ve maçların ertelenemesine ilişkin İsmail Kartal, "Pazartesi günü akşamı yaşanan olaydan dolayı tüm hakem camiasına geçmiş olsun diliyorum. Söylediğim gibi alınan kararlar federasyonun aldığı karar. Benim herhangi bir yorum yapmam doğru değil. Bunu kulüp tarafının yanıtlaması gerekiyor. Bizim şu anda herhangi bir değişiklik yapacak gücümüz yok" ifadelerini kullandı.

"GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

İsmail Kartal sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedeflerimizde herhangi bir değişiklik yok. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi durumdayız. İyi Futbol oynuyoruz. Ligin lideriyiz. Güzel bir oyun ve galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz."