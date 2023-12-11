Türk futbolundan Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıya tepki! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Yayınlanma: 11.12.2023 - 23:42

Güncelleme: 11.12.2023 - 23:49

Galatasaray Kulübü, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, 'Sözün bittiği yer' başlığı kullanıldı ve Süper Lig kulüplerine çağrı yapıldı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

"MKE Ankaragücü - Ç. Rizespor maçının hemen sonrasında yaşanan olaylardan dolayı tarif edilemez bir üzüntü içerisindeyiz. Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, he- pimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz.

Bu amaçla, geçmişte yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği'nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü bu konuyu çözmek adına, tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz.

Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki; alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir."

"ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK!"

Beşiktaş Kulübü, Faruk Koca tarafından yapılan saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sözleri hatırlatıldı:

"Adalet bir gün herkese lazım olacak!

“Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.”

04.09.2022

Josef de Souza

Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz."

"YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Fenerbahçe Kulübü ise hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ

Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik.

Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.

Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz.

Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"