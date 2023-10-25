İsmail Kartal'dan flaş açıklama: 'Saha dışı ile ilgilenmiyoruz'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:10

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:23

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'ndeki Ludogorets karşılaşması öncesi Alexander Djiku ile birlikte basın toplantısında konuştu.

İsmail Kartal ile Djiku'nun açıklamaları şu şekilde:

Alexander Djiku: "Fenerbahçe'de çok iyi karşılandım. Adaptasyonum kısa sürdü. Her şey iyi gidiyor, takım içerisinde çok iyi bir hava var. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyorum. Sahada iyi bir oyun ortaya koymayı istiyorum. Maç oynadıkça, birbirimizi daha iyi tanıyoruz."

Alexander Djiku: "Becao ile iyi bir uyum yakaladık. Uzun süreden beri beraber oynuyoruz. Sadece Becao ile uyumumdan bahsetmemek gerekiyor. Tüm savunma oyuncuları kaliteli. Herkes sahada işini yapıyor. Hocanın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Rakip hücumculara zorluk yaşatmak istiyoruz. İyi gidiyoruz."

"SAHA DIŞIYLA İLGİLENMİYORUZ"

İsmail Kartal: "Ludogorets analizlerimizi yaptık, maçlarını izledik. Bazı oyuncularının sakatlık sorunu var. Sakatlık dereceleri hakkında bilgimiz yok. Ludogorets 12 yıldır Bulgaristan Ligi'nde şampiyon. İlk kez bu sezon çalkantılı günler geçiriyorlar. Ligin gizli lideri durumundalar. Hocaları değişti, eski hocaları daha önce Ludogortest'te çalıştı. Bu takıma karşı dersimize çalışıyoruz. Tek hedefimiz yüksek özgüvenle maçı kazanmak, 3 puan almak."

Serdar Aziz

"SERDAR AZİZ 5-6 HAFTA YOK"

İsmail Kartal: "Hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da maç maç düşünüyoruz. Geriye bakmıyoruz. Önümüzdeki sadece ilk maç olur. Saha dışı ile ilgilenmiyoruz."

İsmail Kartal: "Ludogorets'in 7-1 mağlup olduğu maçı izledik. Maçın skoru o değil! her gelen top oluyor. Kaleci hataları var. 7 gol yedikleri için hafife alınacak takım değil. Rakibi ciddiye alıyoruz. İlk 11 için karar vermedim. En iyi 11 ile sahaya çıkacağız."

İsmail Kartal: "Emre Mor idmanlara başladı. Serdar Aziz ile ameliyat sonrası konuştuk. 5-6 hafta sonra aramıza dönecek. Dominik Livakovic'te problem yok. Ludogorets maçında oynayabilir."

"KAS SAKATLIĞI İLE İLGİLİ SORUNUMUZ YOK"

İsmail Kartal: "Sakatlık ikiye ayrılır. Bir kas sakatlığı, iki oyun içinde darbe sakatlığı. Emre Mor, Livakovic, Serdar Aziz darbe sakatlığı yaşadı. Kas sakatlıklarını termal kamera ile tespit ediyoruz. Kas sakatlığı ile sorunumuz yok. 10-14 günlük sakatlıklar diye literatürde geçmez. Tamam!"

İsmail Kartal: "2.500 kapasiteli stadı olan takım lige çıkıyorsa, bu TFF'nin sorunu. Zeminine, şartlara onlar bakacak. Daha iyi bir zeminde herkes oynamak ister. Bizim stadımıza gelen nasıl iyi şekilde oynuyorsa, biz de her gittiğimiz yerde iyi şartlarda oynamak isteriz."