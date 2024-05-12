İsmail Kartal'dan maç öncesi sürpriz hamle

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçının başlama düdüğü öncesi sahaya girip futbolcularına motivasyon konuşması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 19:58
İsmail Kartal'dan maç öncesi sürpriz hamle
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçının başlamasına saniyeler kala sürpriz bir hamle yaptı.

Sahaya giren deneyimli teknik adam, takımı topladı ve son motivasyon konuşmasını yaptı.

İsmail Kartal'ın hırslı görüntüsü yayına yansırken, 62 yaşındaki teknik direktörün bu hamlesi taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.


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