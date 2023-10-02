İsmail Kartal'dan Rıdvan Dilmen'e yanıt... 'Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, sosyal medya hesabından kendisine bir soru yönelten eski takım arkadaşı Rıdvan Dilmen'e cevap verdi. Kartal, "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler; Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter hocam" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:45
İsmail Kartal'dan Rıdvan Dilmen'e yanıt... 'Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter'
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Fenerbahçe'de yeni sezona 14 maçta 14 galibiyet ile başlayan İsmail Kartal, sosyal medya hesabından Rıdvan Dilmen'e cevap verdi.

Dilmen, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetin ardından sosyal medya hesabından, "1988-1989 Şampiyon Fenerbahçe Ya İsmail( Arap)! Bu takımı kıskandım ben! Sen Hocam?" diyerek bir paylaşımda bulundu.

"FENERBAHÇE MUTLU OLSUN YETER"

Rıdvan Dilmen, bu paylaşımında İsmail Kartal'ı da etiketledi ve Kartal'la birlikte yer aldığı 1988-1989 sezonundan bir fotoğrafını paylaştı.

İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen'in bu paylaşımına, "Bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler; Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter hocam" diye karşılık verdi.

İsmail Kartal'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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