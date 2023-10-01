Fenerbahçe'den TFF ve hakem tepkisi: 'Sayın Büyükekşi bir açıklama yapacak mı?'

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, 5-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 18:49
Fenerbahçe'den TFF ve hakem tepkisi: 'Sayın Büyükekşi bir açıklama yapacak mı?'
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Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklama yaptı.

Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "Artık başkanımızdan başlayarak sokaktaki en minik taraftara kadar bu işin böyle sürmeyeceğini herkes anlamış oldu. Saha hakemleri ve VAR hakemlerinin performansı hep standart dışı. Özellikle gri pozisyonlarda Fenerbahçe'nin lehine bir karar olursa saniyeler içinde karar veriliyor. Aleyhine olursa da didik didik aranıyor. Bu kararlarla ilgili başkanımız hafta içi bazı açıklamalar yapacak" dedi.

Ayrıca, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak çok önem verdiğimiz bir konu var. Hafta içi bir medya mensubunun eski federasyon başkanı ve mevcut federasyon başkanıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bunlar teyitte muhtaç bir iddia. Ancak şuana kadar kimseden bir yalanlama gelemedi. Soruyoruz, sayın Büyükekşi bununla ilgili bir açıklama yapacak mı?" ifadelerini kullandı.


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