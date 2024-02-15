İsmail Kartal'dan Rizespor maçı öncesi kadroda değişiklik kararı!
Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Süper Lig’in 26. Haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe’de İsmail Kartal ve ekibi kadroda köklü değişiklikler yapabilir.
İRFAN CAN KAHVECİ, İLK 11'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe’de son haftalarda bekleneni veremeyen bazı futbolcular kulübeye çekilebilir. Bu bağlamda İrfan Can Kahveci’nin yeniden ilk 11’e döneceği, Fred’in yokluğunun ise Mert Hakan Yandaş ile doldurulması bekleniyor.
SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK
Savunmada da işler yolunda gitmeyen Fenerbahçe’de Leonardo Bonucci’nin ilk 11’e girme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Dünyaca ünlü İtalyan stoperin özellikle panik anlarında soğukkanlılığıyla sorumluluk alması en büyük avantaj olarak görülüyor.
SZYMANSKI KULÜBEYE ÇEKİLİYOR
Son haftalarda büyük düşüş yaşayan Sebastian Szymanski ise dinlendirilebilir.
Milliyet’in haberine göre, Polonyalı futbolcunun yerine teknik ekibin, Çaykur Rizespor maçında farklı bir isme yönelmesi güçlü bir ihtimal.
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