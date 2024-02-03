İsmail Kartal'dan Ali Koç sözleri: 'Fikrinin değişeceğini düşünüyorum'

Yayınlanma: 03.02.2024 - 22:49

Güncelleme: 03.02.2024 - 22:49

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşmayı değerlendirdi.

'İYİ BAŞLADIK'

"Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık."

'SERGEN HOCA OYUNU DENGELEDİ'

"Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. Zor bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum."

ÇAĞLAR YORUMU

"Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrfora dönünce biz de 3 stoperle oynadık son bölümde. 2. golü de attıktan sonra maç orada bitti zaten."

'AZ HATA YAPAN KAZANACAK'

"1 gün önce mi 1 gün sonra mı oynamak, bu tartışılır. Yorum yapmak doğru değil. 1 gün önce oynamanın avantajı da var, dezavantajı da var. Bununla ilgili bir şey söylemek genel anlamda doğru değil. Psikolojik olarak bakınca ligin sonuna doğru rakibimiz de biz de kazanıyoruz. Sonuna kadar bu böyle gidecek gibi görünüyor. Az hata yapan mutlu sona ulaşacak."

'SEZON SONU BELLİ OLUR'

Ali Koç'un, "İnşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacak" sözleri hakkında konuşan İsmail Kartal, "Sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişeceğini düşünüyorum" dedi.