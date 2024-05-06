İsmail Kartal'dan şampiyonluk yorumu: 'Matematiksel olarak şansımız devam ediyor'

Yayınlanma: 06.05.2024 - 22:41

Güncelleme: 06.05.2024 - 22:41

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı lacivertliler puanını 90 yapsa da lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mücadeleyi beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Aslında maça çok da iyi başlamadık ama yine de ilk devre 2-3 pozisyon bulduk. İkinci yarı golü atıp maçı kazanmayı hedefliyorduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar elinden gelen her şeyi yaptı. Sorumluluk bana ait. 7-8 tane çok net pozisyonlara girdik. Bunu beklemiyorduk. Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Ümit ile ilgili bir şey diyemem son maça kadar elimizden geleni yaptık."