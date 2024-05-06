İsmail Kartal'dan şampiyonluk yorumu: 'Matematiksel olarak şansımız devam ediyor'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 0-0 biten Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı lacivertliler puanını 90 yapsa da lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mücadeleyi beIN SPORTS'a değerlendirdi.
"Aslında maça çok da iyi başlamadık ama yine de ilk devre 2-3 pozisyon bulduk. İkinci yarı golü atıp maçı kazanmayı hedefliyorduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar elinden gelen her şeyi yaptı. Sorumluluk bana ait. 7-8 tane çok net pozisyonlara girdik. Bunu beklemiyorduk. Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Ümit ile ilgili bir şey diyemem son maça kadar elimizden geleni yaptık."
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