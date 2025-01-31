İsmail Yüksek: "Daha net, daha iyi olmalıyız"

UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İsmail Yüksek:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 01:16

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. 

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. 

İsmail Yüksek: "Takımımı tebrik ediyorum. Hedefimiz Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bir hayalimiz var. Zor bir deplasmandan puan aldık. Kazanmamız gerekiyordu, kazanabilirdik. Öne de geçtik ama yediğimiz golle berabere bitti. Olsun, playoff turuna kaldık. Daha net, daha iyi olmalıyız. Böyle deplasmanlarda daha net kazanabilmeliyiz."

"Eksiklerimizi hocalarımız bize söyler ve eksikleri en aza indirerek yola devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra ilk defa 90 dakika oynadım. Bugün farklı pozisyonda takımın ihtiyacı oldu. Ben takımıma yardımcı olmaya çalıştım. Umarım hocam beğenmiştir. Beraberlik dönüyoruz ülkemize ama kazansaydık daha mutlu olurdum açıkçası." sözlerini sarf etti.


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