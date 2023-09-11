İsmail Yüksek'ten Ermenistan maçı yorumu... 'Kötü oynadığımızı düşünmüyorum'
Milli futbolcu İsmail Yüksek, 12 Eylül Salı günü Belçika'da oynanacak Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yüksek, 1-1 biten Ermenistan maçına ilişkin, "Biz kesinlikle Ermenistan maçında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarıda değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı. İkinci yarıda bazı bölümlerde konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'da İsmail Yüksek, Japonya ile oynanacak özel maçtan önce görüşlerini aktardı.
İsmail Yüksek, "Çok özel bir maç olacak. Japonya çok değerli bir takım. Birkaç istisnai oyuncu hariç çoğu oyuncu Avrupa'da oynuyor. Disiplinli bir takım. 1998'den beri tüm Dünya Kupası'na katıldılar. Son Dünya Kupası'ndan lider çıktılar. Son 16'da da Hırvatistan'a penaltılarda elendi. Yarın bizim için değerli bir maç olacak. Böyle rakiplerle oynamak olmuyor her zaman. Kendimizi tartmak amacıyla, farklı bir ekolle karşılaşmak ilginç ve faydalı olacaktır. Umarım güzel bir maç olur. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.
"ERMENİSTAN MAÇINDA KÖTÜ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"
Başarılı orta saha oyuncusu sözlerine, "Ermenistan maçı hiç istemediğimiz sonuç oldu. Gerekli analizlerimizi yaptık. Bu maç, zor bir maç olacak. Biz bu maça kadar hazır olacağız. Güzel bir oyun ve mücadele göstereceğimizi düşünüyorum" diye devam etti.
İsmail Yüksek son olarak, "Biz kesinlikle Ermenistan maçında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarıda değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı. İkinci yarıda bazı bölümlerde konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Analizlerimi yaptık. O eksikleri azaltmaya çalışacağız. Umarım Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Grupta avantajlıyız. Ermenistan maçını kazansak daha da avantajlı olabilirdik ama kaybedilmiş bir şey yok" sözlerini sarf etti.
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