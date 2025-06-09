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İspanya'da Cyle Larin krizi: 'Bardağı taşıran son damla'

İspanya'da Cyle Larin krizi: 'Bardağı taşıran son damla'

9.06.2025 16:24:00
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Cumhuriyet Spor
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İspanya'da Cyle Larin krizi: 'Bardağı taşıran son damla'

LaLiga takımlarından Mallorca'da Cyle Larin takımdan ayrılmak istiyor. Taraftarlarla sorun yaşayan Larin için Mallorca yönetimi anlaşma zemini arıyor.

İspanya LaLiga'da sezonu 10. sırada tamamlayan Mallorca'da Cyle Larin takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Sezonun sona ermesinin ardından Kanada Milli Takım kampına katılan Larin, Mallorca'dan ayrılmak istiyor.

Marca'da yer alan haberde iç sahadaki son Getafe maçında Larin'in aleyhine yaptığı tezahüratların ardından Kanadalı golcünün ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Haberde, "30 yaşındaki oyuncunun kararı için bardağı taşıran son damla oldu" ifadeleri yer aldı. Bu olayın ardından Larin'in menajerinden kendisine takım bulmasını istediği ifade edildi. 

Larin'in kiralık olarak takımdan ayrılmak ve LaLiga'da kalmak istediği, Mallorca'nın ise bonservisiyle oyuncuyu göndermeyi düşündüğü kaydedildi.

Mallorca'ya 7.5 milyon Euro karşılığında imza atan Larin için kulübün iki tarafa da uyacak bir formül aradağı aktarıldı.

LaLiga'da geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan Cyle Larin, 7 gol ve 2 asist kaydetti. Deneyimli forvet, 2018 ile 2022 yılları arasında Beşiktaş formasını giymişti.


İlgili Konular: #Mallorca #cyle larin

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