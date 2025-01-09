Beşiktaşlı eski futbolcu Cyle Larin'den flaş itiraf!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 13:46

Güncelleme: 09.01.2025 - 13:46

Kariyerini İspanya La Liga ekibi Mallorca'da sürdüren Cyle Larin, Beşiktaş'ta forma giydiği dönem, İspanyol ekibine alışma süreci ve Real Madrid'le oynayacakları yarı final maçıyla ilgili konuştu.

Guardian'a verdiği röportajda Cyle Larin, Mallorca'ya alışma sürecinin zor olduğunu ancak şu anda kendisi için her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

'LİGDE DAHA İYİYİZ'

Larin, "Geçen yıl zordu. Alışık olduğumdan farklı bir oyun stili vardı. Topla çok fazla oynamıyorduk. Daha fazla mücadele ediyorduk ve topu ileriye vuruyorduk. Daha çok orta yapılan Valladolid'den geldim. Zordu ancak harika bir kupa serüvenimiz oldu. Şimdi ligde daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde bugün Real Madrid'le oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Larin, "Real Madrid favori elbette ama futbol bu" dedi.

'ÖZGÜRCE OYNAMA ÖZGÜVENİNİ VERDİ'

Mallorca'da birlikte forma giydiği Vedat Muriqi için Larin şunları söyledi:

"Birlikte daha fazla oynuyoruz. Geçen yıl ara sıra birlikte oynuyorduk. Farklı bir sistem, yeni bir teknik direktör... Bana özgürce oynama özgüvenini verdi."

Hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getiren Larin, "Her yıl Premier Lig'de oynamanın hayalini kuruyorum. Dünyanın en iyi ligi" açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ İTİRAFI

Cyle Larin, Beşiktaş'ta forma giydiği döneme ve baskı altında oynamakla ilgili, "Bazı oyuncular baskı altındayken kaybolurlar ama ben bundan hoşlanıyorum. Beşiktaş'ta oynadım, dünyada karşılaşabileceğiniz en büyük baskı bu. Bazıları bundan beslenir, bazıları biraz zamana ihtiyaç duyar. Ben baskı altında iyiyim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Mallorca'da 17 maça çıkan Cyle Larin 5 gol ve 2 asist kaydetti. Larin, Beşiktaş formasını 2018-2022 yılları arasında giymişti.