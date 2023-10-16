İspanya, Norveç'in umutlarını bitirdi

İspanya, EURO 2024 Elemeleri'nde deplasmanda Norveç'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 07:31
İspanya, Norveç'in umutlarını bitirdi
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EURO 2024 Elemeleri A Grubu karşılaşmasında İspanya deplasmanda konuk olduğu Norveç'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Gavi kaydetti.

6 maç sonunda İspanya puanını 15 yaptı ve EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. 7 maç sonunda 10 puanda kalan Norveç, EURO 2024 umutlarını kaybetti.

İspanya bir sonraki karşılaşmasında Güney Kıbrıs'a konuk olurken, Norveç gelecek karşılaşmaları bay geçecek.


Norveç İspanya EURO 2024 Elemeleri

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