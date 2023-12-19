İspanya La Liga'da anlaşma sağlandı: VAR kayıtları yayımlanacak!

İspanya Futbol Ligi (La Liga) Yönetimi ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), VAR odasında bulunan hakemler ile sahadaki meslektaşlarının arasındaki konuşmaların yayımlanacağı konusunda anlaşmaya vardı.

AA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:31
İspanya La Liga'da anlaşma sağlandı: VAR kayıtları yayımlanacak!
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İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga yönetimi, hakemler ile VAR odası arasındaki konuşmaların yayımlanması konusunda anlaştı.

2024 YILINDA BAŞLAYACAK

La Liga'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2024'ten itibaren hakemlerin VAR odasındaki meslektaşlarıyla yaptığı konuşmaların yayınlanması konusunda federasyonla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın 10-14 Ocak tarihlerindeki İspanya Süper Kupa maçları ile 12 Ocak'taki ligin 20. hafta müsabakalarından itibaren başlayacağı bilgisi paylaşıldı.


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