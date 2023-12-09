Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 15. hafta karşılaşması olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 13:04
Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!
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Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu önemli mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR’da Mustafa İlker Coşkun ile Süleyman Özay eşlik edecek.


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