İspanya La Liga'da Getafe ateşe düştü

Yayınlanma: 30.04.2023 - 23:26

Güncelleme: 30.04.2023 - 23:26

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Luis Garcia'nın ekibi Espanyol ile Jose Bordalas'ın yönetimindeki Getafe karşı karşıya geldi.

RCDE Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Espanyol 1-0 kazanırken galibiyet golünü 38. dakikada penaltıdan Joselu kaydetti.

Enes Ünal

KÜME DÜŞME HATTINDA KALDI

Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 80. dakikada yerini Latasa'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte 19. sıradaki Espanyol 31 puana yükselirken, 18. sıradaki Getafe 31 puanda kaldı. İki takımın hemen üstünde ise 33'er puanla Almeria ve Valencia bulunuyor.

Ligin bir sonraki maç haftasında Espanyol deplasmanda Sevilla ile karşılaşırken, Getafe sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.