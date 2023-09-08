16 yaşındaki Lamine Yamal, İspanya tarihine geçti
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Gavi'nin rekorunu kırarak İspanya Milli Takımı formasını giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.
Genç kanat oyuncusu, İspanya'nın EURO 2024 Elemeleri'ndeki Gürcistan maçında forma giyerek rekor kırdı.
Lamine Yamal, müsabakanın 44. dakikasında oyuna dahil olarak İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç (16 yıl 57 gün) futbolcu olarak kayıtlara geçti.
İspanya Milli Takımı'nda bu alandaki rekor, Yamal'ın takım arkadaşı Gavi'de idi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- İstanbul’a sürpriz isim!
- MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?
- Başkanlar veto yedi
- Burcu Kara oğlunun hastalığını açıkladı
- Soylu'dan ilk açıklama!
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- O bungalovların eski hali ortaya çıktı
- Yurtdışına çıkarken gözaltına alındı!
- 'Cübbeli' Ahmet tarikat mı değiştirdi?