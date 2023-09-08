16 yaşındaki Lamine Yamal, İspanya tarihine geçti

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Gavi'nin rekorunu kırarak İspanya Milli Takımı formasını giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 20:40
16 yaşındaki Lamine Yamal, İspanya tarihine geçti
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Genç kanat oyuncusu, İspanya'nın EURO 2024 Elemeleri'ndeki Gürcistan maçında forma giyerek rekor kırdı.

Lamine Yamal, müsabakanın 44. dakikasında oyuna dahil olarak İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç (16 yıl 57 gün) futbolcu olarak kayıtlara geçti.

İspanya Milli Takımı'nda bu alandaki rekor, Yamal'ın takım arkadaşı Gavi'de idi.


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Lamine Yamal Gavi İspanya

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