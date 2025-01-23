İspanya'da gündem Arda Güler: 'Bernabeu'dakiler saçlarını yoluyor'
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u farklı mağlup ettiği maçta milli oyuncu Arda Güler'in aldığı süre İspanya'da gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 7. maç haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Salzburg'u konuk etti.
Rakibini 5-1'le geçen Carlo Ancelotti'nin ekibi puanını 12'ye yükseltti. Real Madrid'in gollerinde ağları Rodryo (2), Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. (2) havalandırdı. Salzburg'un tek golü ise Mads Bidstrup'tan geldi.
Real Madrid'de Arda Güler maça yedekler arasında başladı. Milli futbolcu karşılaşmanın 64. dakikasında Dani Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu.
MARCA'DAN ARDA GÜLER DEĞERLENDİRMESİ
Maçın ardından İspanyol basınından Marca, Arda Güler'in süre bulduğu bölümü ve performansını değerlendirdi.
Real Madrid'in Salzburg'u mağlup ettiği maçtaki oyuncu puanlarında Arda Güler'e 6.5 puan verilirken, "Çok büyük bir karakteri var. Dokunduğu ilk top gol olmak üzereydi" denildi.
Marca'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Arda Güler'e biraz daha fazla süre lütfen. Yarım saati vardı ve kalitesini gösterdi. Her seferinde, Bernabeu'dakiler çok az süre aldığı için saçlarını yoluyor" ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 24 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 5 asist kaydetti.
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