İspanya'da gündem Arda Güler: 'Muazzam, ümit verici...'
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen Arda Güler, Osasuna maçındaki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. İspanyol basını, Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
İspanya La Liga'da Real Madrid, şampiyonluk için doludizgin yoluna devam ediyor.
En yakın takipçisi Girona'nın deplasmanda Getafe'ye kaybetmesinin ardından Osasuna karşısında aldığı galibiyetle puan farkını çift hanelere çıkartan Real Madrid, ligin son bölümüne büyük bir avantajla giriyor.
Dün oynanan maçta Osasuna'yı 4-2 mağlup eden Carlo Ancelotti'nin ekibine galibiyeti getiren golleri Vinicius Jr. (2), Dani Carvajal ve Brahim Diaz kaydetti.
İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER YORUMU
Osasuna karşısında maça yedekte başlayan Arda Güler, 83'te oyuna girdi. Milli futbolcu, maçın son dakikalarında gole yaklaşırken orta sahadan çektiği şut üst direkten döndü.
Mücadelenin ardından İspanyol basını, maça ilişkin haberlerde Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
AS'ta maçla ilgili yer alan haberde Arda Güler için, "Çok genç ve gelişmekte olan bir oyuncu. Muazzam bir yeteneğe sahip ve zor şeyleri denemekten korkmuyor. Muhteşem" ifadeleri yer aldı.
"ÜMİT VERİCİ"
Marca'nın maç değerlendirmesinde ise şu ifadeler kullanıldı, "Orta sahayı kontrol etti, 50 metreden bir vuruş yaptı. Daha fazla dakika alacağı gün gelecek. Ümit verici."
"GÖSTEREBİLECEĞİ ÇOK FAZLA ŞEY VAR"
El Pais gazetesi, maça ilişkin haberinde, "Arda Güler'in sahanın ortasından kale direğini vurması için 7 dakika yeterli oldu. Genç futbolcunun Ancelotti'ye gösterebileceği çok daha fazla şey var" ifadelerine yer verdi.
CARLO ANCELOTI'DEN ÖVGÜ
Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'den övgüyle bahsetti.
Arda Güler için Ancelotti, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol" dedi.
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