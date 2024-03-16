Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Osasuna'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Real Madrid'de Arda Güler, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcunun son anlarda orta sahadan attığı bir şut direkten döndü.
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar'daki maçı Real Madrid 4-2'lik skorla kazandı.
Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti. Osasuna, bu gole 7'de Ante Budimir ile cevap verdi. Real Madrid, 18'de Dani Carvajal'in attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Real Madrid, 61'de Brahim Diaz ve 64'te Vinicius Junior'un attığı gollerle durumu 4-1'e getirdi. Osasuna'da Iker Munoz, 90+1'de attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.
85'TE GİRDİ, ORTA SAHADAN ATIYORDU!
Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, son anlarda orta sahadan şansını denedi. Arda Güler'in bu şutu direkten geri döndü.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde 72 puana yükseldi. Las Palmas, 36 puanda kaldı.
Real Madrid, La Liga'nın bir sonraki haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Osasuna, Almeria deplasmanına gidecek.
?? Arda Güler'in orta sahadan denediği şut üst direkten dönüyor! ?? pic.twitter.com/BTPr9JxL5h— S Sport (@ssporttr) March 16, 2024
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