İspanya'da müthiş düello: 8 gollü maçta kazanan yok!
Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid ile 4-4 berabere kaldı.
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Hansi Flick'in ekibi Barcelona evinde Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid ile 4-4 berabere kaldı.
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan maçta Barcelona'nın gollerini 19. dakikada Pedri, 21. dakikada Pau Cubarsi, 41. dakikada Inigo Martinez ve 74. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
İKİ FARKLI MAĞLUBİYETTEN DÖNDÜLER
Atletico Madrid'in gollerini ise 1. dakikada Julian Alvarez, 6. dakikada Antoine Griezmann, 84. dakikada Marcos Llorente ve 90+3'te Alexander Sörloth kaydetti.
İki takımın da ikişer farklı mağlubiyetten geri dönmeyi başardığı 90 dakikanın sonrasında iki takımın oyuncuları ve teknik direktörleri büyük alkış topladı.
Dev randevunun rövanş maçı 2 Nisan 2025 tarihinde Atletico Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.
Etiketler: #barcelona #atletico madrid #İspanya Kral Kupası
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