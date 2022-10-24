İspanya'dan flaş iddia: 'Barcelona, Andrea Pirlo'yu istedi'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 18:17

Xavi Hernandez ile eski günlerine dönmeye çalışan Barcelona için flaş bir iddia gündeme geldi.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo'nun Barcelona'nın kapısından döndüğü belirtildi.

BAŞKAN, PIRLO'YU GETİRMEK İSTEDİ

Diario Sport'ta yer alan habere göre, Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona'da başkan Joan Laporta'nın takımın başına Andrea Pirlo'yu getirmek istediği belirtildi.

Ancak, takımın kaptanları ve liderlerle görüştükten sonra bu kararından vazgeçtiği aktarıldı. Öte yandan sıkı görüşmeler sonucu takımın başına Xavi getirildi.

İtalyan teknik direktör Pirlo ise bu yaz Fatih Karagümrük'te göreve başladı. İstanbul ekibi 12 puanla 12. sırada yer alıyor.