Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 15:09
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın çekilen MR'ının sonucunda sol üst ön adale grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildiği, genç oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Moritz Volz'un da antrenmanda yer aldığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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