Son Dakika... Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın durumu belli oldu

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Kazımcan Karataş'ın son durumu belli oldu. Kulüp, genç futbolcunun sol üst ön adele grubunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 15:02
Son Dakika... Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın durumu belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Kazımcan Karataş'ın son durumu belli oldu. Kulüp, genç futbolcunun sol üst ön adele grubunda zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

19 yaşındaki genç futbolcu, sezon başında Altay'dan 1.14 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 3 Süper Lig maçında görev aldı. Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.


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