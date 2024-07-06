İspanya'yı yarı finale taşıyan golü atmıştı: 33 yıl sonra aynı statta aynı gol sevinci

İspanya'yı EURO 2024'te yarı finale taşıyan golü atan Mikel Merino, 33 yıl sonra tıpkı babası Angel Merino gibi Stuttgart Arena'da golünü attı ve babasının gol sevincini taklit etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 10:18
İspanya'yı yarı finale taşıyan golü atmıştı: 33 yıl sonra aynı statta aynı gol sevinci
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya, 90 dakikası 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle Almanya'yı 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

33 YIL SONRA AYNI STATTA AYNI SEVİNÇ

NTV Spor'da yer alan habere göre, 119. dakikada İspanya'ya turu getiren golü atan Mikel Merino'nun sevinci ise geceye damgasını vurdu. Merino, kendisi gibi futbolcu olan babası Angel Merino'nun 33 yıl önce aynı statta attığı gol sonrası yaptığı sevinci tekrarladı. Köşe gönderine giden 28 yaşındaki futbolcu, sevincini korner bayrağının etrafında dönerek yaptı.

Angel Merino da 1991-1992 sezonunda Osasuna forması giyerken, aynı statta takımının UEFA Kupası'nda Stuttgart'ı 3-2 yendiği maçta fileleri havalandırmış ve sevincini korner bayrağı etrafında turlayarak yaşamıştı.

 


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