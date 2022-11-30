İspanyol basını duyurdu: Ronaldo'dan 500 milyon Euro'luk dev imza!

30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:44

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'daki ikinci dönemi geçtiğimiz günlerde sona eren Portekizli Cristiano Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı merakla bekleniyor.

İspanya'dan Marca'nın haberine göre; bonservisi elinde Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile büyük ölçüde anlaştı.

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Portekizli yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibinden kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. Al-Nassr'ın 2,5 yıllık sözleşme karşılığında Ronaldo'ya 500 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. 37 yaşındaki oyuncunun senelik 200 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor.

Portekiz ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Ronaldo, 2 maç sonunda 1 gol kaydetti.