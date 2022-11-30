İspanyol basını duyurdu: Ronaldo'dan 500 milyon Euro'luk dev imza!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı merak ediliyor. 37 yaşındaki Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'daki ikinci dönemi geçtiğimiz günlerde sona eren Portekizli Cristiano Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı merakla bekleniyor.
İspanya'dan Marca'nın haberine göre; bonservisi elinde Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile büyük ölçüde anlaştı.
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Portekizli yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibinden kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. Al-Nassr'ın 2,5 yıllık sözleşme karşılığında Ronaldo'ya 500 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. 37 yaşındaki oyuncunun senelik 200 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor.
Portekiz ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Ronaldo, 2 maç sonunda 1 gol kaydetti.
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