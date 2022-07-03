İspanyol basını Marcao'yu manşete taşıdı
İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'nın transfer gündeminde yer alan Marcao, İspanyol basınında manşetlere taşındı. Estadio Deportivo, Brezilyalı futbolcunun transferindeki son durumu okuyucularına aktardı.
Sevilla'nın transfer gündeminde yer alan Marcao için Estadio Deportivo, görüşmelerdeki son durumu manşetine taşıdı.
Estadio Deportivo'da yer alan haberde, Sevilla'nın, Galatasaray ile halen anlaşma zemini aradığı aktarıldı. Endülüs ekibinde Diego Carlos'un Aston Villa'ya transfer olmasının ardından Brezilyalı futbolcunun savunmadaki boşluğu doldurması için sportif direktör Monchi ve teknik direktör Julen Lopetegui seçildiği belirtildi.
Marcao'nun, Sevilla ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı hatırlatılırken, 26 yaşındaki futbolcunun özel izin aldığı ve Galatasaray'ın kampına katılmayıp, Brezilya'da çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.
OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ
Öte yandan haberde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cumartesi günü Florya'da basın mensuplarına Marcao'nun transferi için yaptığı açıklamalara da yer verildi. Genç teknik direktörün, "Marcao bizim oyuncumuz. Kendisi telefonda bana, 'Gelip işime devam edeceğim.' dedi. Marcao'dan ben memnunum, kadromda isterim. Camia ve taraftar memnun. Mutlu olduğumuz bir oyuncu. Eğer kulübümüzün uygun gördüğü değerini bulursa transfer ihtimali var. Olmazsa da gelip burada oynamaya devam edecek" sözleri kullanıldı.
2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray'ın, 2018-2019 ara transfer döneminde Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ve şu ana kadar sarı-kırmızılılar ise 141 resmi maçta forma giyen Marcao'nun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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