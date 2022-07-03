Aurelien Chedjou, Igor Tudor'un Galatasaray dönemini anlattı!

03 Temmuz 2022 Pazar, 15:27

Igor Tudor, Marsilya ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Fransız basını, Tudor'un futbolcularla çok iyi bir iletişim kuramadığını ancak; futbolda çok hırslı bir teknik adam olduğunu yazdı. Tudor'un kullandığı sistemin ise Galatasaray'da işe yaramadığı ifade edildi.

RMC Sport'ta yer alan haberde; 44 yaşındaki Igor Tudor, iddialı bir karakter, zorlu yöntemlere sahip bir teknik direktör olarak tanımlandı. Fransa'ya gelen Tudor ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama ise Galatasaray'ın eski oyuncularından biri olan Aurelien Chedjou'dan geldi.

"HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEDİ"

L'Equipe ile yaptığı röportajda Chedjou, "Soyunma odasındaki ilk konuşmasını hatırlıyorum. 'Guardiola'yı severim ama Simeone'yi tercih ederim dedi. Antrenman sahası ve yatağımızdan başka bir şey göremeyeceğiz için çok acı çekeceğimizi söyledi. Öyle de oldu. Eve geldiğimizde yorgun hissediyor ve sadece dinlenebiliyorduk" dedi.

Chedjou, Hırvat teknik direktörün Galatasaray'da ısrarcı olduğu sistem hakkında, "Tudor, Galatasaray'da 3-5-2'den vazgeçmeyeceğine dair yemin etmişti. Bu sisteme uyan oyuncular olmadığımızı ona söylemeye çalıştık ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi" ifadesini kullandı.

"TUDOR'A KIZDIM"

Kendisini Tudor'un sisteminde rahat hissetmediğini de anlatan Chedjou, "Üçlü savunmada beni sağ tarafa yerleştirdi. Kendimi bek pozisyonunda hissettim. Zaten bu pozisyonda rahat oynayamadım. Kötü yorumlar aldım. Tudor, gerçekten de kızdığım tek teknik direktör oldu. Ama yaşadıklarım bazı konularda gözümü açtı" ifadelerini kullandı.

2017-2018 sezonunda Galatasaray'da da görev yapan Hırvat teknik direktör, geçen sezon Hellas Verona ile İtalya Ligi'ni 9. sırada tamamladı. Sezonun sona ermesinin ardından Verona ve 44 yaşındaki teknik direktör karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Tudor, daha önce Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray ve Udinese'yi de çalıştırmıştı.