Galatasaray'ın William Carvalho ve Fernando ile ilgilendiği iddiası

Ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray, Antalya'dan Fernando Lucas'la prensip anlaşmasına varırken uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan William Carvalho'yla da görüşmelere başladı. İki futbolcudan birinin imza atması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 13:22
Galatasaray'ın William Carvalho ve Fernando ile ilgilendiği iddiası
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, ön libero arayışları devam ediyor.

Erden Timur, uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan William Carvalho ile görüştüklerini doğruladı. Real Betis forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için pazarlıklar sürüyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI AMA...

Öte yandan Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'un 6 numarası Fernando Lucas'la da temas halinde. Kısa süre önce prensip anlaşmasına varılan 30 yaşındaki Brezilyalının 1.5 milyon Euro'luk serbest kalma ücreti ödendiğinde transfer gerçekleşecek.

Ancak Galatasaray cephesinde Carvalho ismine daha fazla ağırlık verildiği, bu anlaşma gerçekleşirse, Fernando'dan vazgeçilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.  


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