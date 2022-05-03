İspanyol basınından Fenerbahçe için Marcelo iddiası
İspanyol basını transferde adı Fenerbahçe ile anılan Real Madrid ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Marcelo'nun yeni adresinin Türkiye olabileceğini yazdı.
Fenerbahçe'de gündemin en önemli maddesi teknik direktör konusu olurken, sarı-lacivertliler diğer yandan fırsat transferi için kollarını sıvamış durumda. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya için, Marcelo ismi bir daha gündeme geldi.
REAL MADRID İLE SÖZLEŞME YENİLEMEDİ
Real Madrid tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu.
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre 33 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Fenerbahçe olabilir. Ülkesi Brezilya'dan 2 teklif aldığı belirtilen (Palmeiras, Fluminense) Marcelo için Fenerbahçe ihtimalinin de olduğu yazıldı.
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