Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanyol basınından flaş Arda Turan iddiası: Avrupa devinin radarında!

İspanyol basınından flaş Arda Turan iddiası: Avrupa devinin radarında!

4.03.2026 13:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İspanyol basınından flaş Arda Turan iddiası: Avrupa devinin radarında!

Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Arda Turan hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam ederken, ligde ise lider durumda. Ukrayna ekibindeki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Arda Turan'ın çarpıcı bir talibi olduğu belirtildi.

SIMEONE'NİN KOLTUĞUNUN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN BİRİ

Fichajes'te yer alan habere göre, Diego Simeone'nin sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılık kararı alması bekleniyor, Arda Turan ise Simeone'nin koltuğunun en güçlü adaylarından biri.

Arda Turan'ın futbolcu olarak Atletico Madrid forması giydiği dönem taraftarla çok iyi bağ kurduğu ve İspanyol devinin adayları arasında en heyecan yaratan isimlerden biri olduğu vurgulandı. Diğer adayların ise Filipe Luis ve Gabi olduğu aktarıldı.

15 yıldır Atletico Madrid'in başında olan Diego Simeone'nin ayrılışının tarihi bir karar olacağı ifade edilirken, Arjantinli çalıştırıcının yerini doldurmanın kolay olmayacağı da vurgulandı.

İlgili Konular: #arda turan #atletico madrid #Shakhtar Donetsk

İlgili Haberler

Arda Turan'ın açıklaması sonrası... Shakhtar Donetsk resmen duyurdu!
Arda Turan'ın açıklaması sonrası... Shakhtar Donetsk resmen duyurdu! Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleştikleri Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini açıklamıştı. Arda Turan'ın talebine karşın Shakhtar, maçın oynanacağı yeri resmen duyurdu.
Arda Turan'dan UEFA'ya sürpriz çağrı: 'Türkiye'de oynamak istiyorum'
Arda Turan'dan UEFA'ya sürpriz çağrı: 'Türkiye'de oynamak istiyorum' Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan eşleşmesiyle ilgili konuştu.
'Akıl hastası' demişti: Arda Turan'dan Jonjo Shelvey'nin iddialarına yanıt!
'Akıl hastası' demişti: Arda Turan'dan Jonjo Shelvey'nin iddialarına yanıt! Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey'nin iddiaları hakkında bir açıklama yayımladı.