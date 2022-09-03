İspanyol futbolcu Dani Carvajal: 'Silahlı adamlar evime geldi'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 20:50

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Dani Carvajal, hırsızların son kurbanı oldu. Carvajal, yaşadıkları korku dolu anlar hakkında açıklama yaptı ve futbolcuların hırsızlar için 'en kolay' hedef olduğunu dile getirdi.

CARVAJAL, SOYGUNCULARIN SON KURBANI

İspanyol bek, üç silahlı adamın Boadilla del Monte'deki evine saldırmaya çalıştığını, ancak 'güvenlik sistemi' nedeniyle bunu yapamadıklarını dile getirdi.

Yakın zamanda Chelsea'nin yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang'ın bir ev soygunu nedeniyle çenesinin kırılmasından çok kısa bir süre sonra yaşanan olayla birlikte Carvajal oyuncular için ulusal koruma çağrısı yaptı.

"GÜVENLİK SİSTEMİ ENGEL OLDU"

Carvajal, "Eve girmeye çalıştılar. Güvenlik sistemi buna engel oldu. Erişebilecekleri yere bakıyorlardı ama her yer kapalıydı. Güvenlik sistemi işe yaradı. Çok korkunçtu. Ama tanrıya şükür evde değildik ve hiçbir şey olmadı. Görüntüler bile tüyler ürperticiydi. Bu benim başıma ilk kez geldi, umarım son olur" dedi.

"FUTBOLCULAR KOLAY HEDEF"

Real Madridli futbolcu, "Futbolcular gerçekten de kolay hedef. Ne zaman maç oynadığımızı, ne zaman oynamadığımızı takip ediyorlar. Umarım devletin güvenlik kurumları bize bu konuda yardım edebilir. Çünkü biz gerçekten de açık bir hedefiz" diyerek sözlerine devam etti.

AUBAMEYANG'IN DA BAŞINA GELDİ

Yakın zamanda Chelsea ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Aubameyang'ın da evi soyulmuştu. Dört kişilik bir grup soygunda yer alırken, golcü oyuncunun eşi ve iki çocuğu korku dolu anlar yaşadı. Futbolcunun vücudunda darp izleri ve çenesinde kırık oluştuğu ifade edilmişti. 33 yaşındaki oyuncunun evinden değerli mücevherlerin de çalındığı bilgisine ulaşıldı.