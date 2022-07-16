İspanyol hoca Xavi, ABD'ye alınmadı!
İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona ABD kampı için yola çıkarken, teknik direktör Xavi'nin seyahati konusunda kriz çıktı. ABD kampı için yola çıkan takımda Xavi, uçağa alınmadı.
Barcelona'nın ABD kampı için yola çıkan takımda Xavi, uçağa alınmadı.
Ülkeye giriş izni verilmeyen Xavi, ancak özel izinle takımının başında yer alabilecek.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Xavi'ye yönelik giriş yasağının nedeni olarak İran'ın başkenti Tahran'a üç kez giriş yapmış olması gösterildi.
Pasaportunda İran mührü bulunan kişiler, zaman zaman ABD'ye girerken problem yaşıyor.
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