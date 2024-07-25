İspanyol kulüpten flaş Nico Williams açıklaması: 'Barcelona'nın oyuncusu değil'
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, milli takımda yıldız parlayan Nico Williams hakkında konuştu. Flick, "Nico, Barcelona'nın oyuncusu değil, başka bir takımda oynuyor" ifadelerini kullandı.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Nico Williams için gelen soruya cevap verdi.
"BARCELONA'NIN OYUNCUSU DEĞİL"
Transfer gündemlerinde yer alan İspanyol yıldız ile ilgili konuşan Flick, "Nico, Barcelona'nın oyuncusu değil, başka bir takımda oynuyor. Ben kendi takımıma odaklanmış durumdayım. Başka bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.
PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON EURO
Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki Williams'ın güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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