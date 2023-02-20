İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz kortlara kupa ile döndü
Carlos Alcaraz, sakatlığının ardından katıldığı ilk ATP turnuvası Arjantin Açık'ta kupaya uzandı.
İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığının ardından bu yıl korta çıktığı ilk turnuva Arjantin Açık'ta kupaya uzandı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvasında mücadele eden 19 yaşındaki tenisçi, finalde dünya 12 numarası İngiliz Cameron Norrie ile karşılaştı.
1 saat 33 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden dünya 2 numarası Alcaraz, kupanın sahibi oldu.
Geçen sezon biri grand slam olmak üzere 5 turnuvadan zaferle ayrılan ve gösterdiği üstün performansla dünya sıralamasında zirveye kadar yükselen Alcaraz, kasım ayında yaşadığı sakatlığın ardından kortlardan uzak kalmıştı. İspanyol tenisçi, bu sene katıldığı ilk turnuvadan zaferle ayrılarak kortlara formda bir başlangıç yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihi İncil yazması İsrail'e götürüldü
- Naci Görür'den yurttaşlara çağrı: O partiye oy verin
- Astsubay 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- Fransız deprem bilimci açıkladı
- AFAD 'Girmeyin' diyerek uyardı: '6 ve üzeri...'
- Deprem mezarlığındaki notlar yürek sızlattı
- 'Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü'
- AKP yönetimi iki farklı görüşe kulak veriyor
- Üniversite hocasını ağlatan video
- 'Erdoğan'ın yenilme olasılığı var'