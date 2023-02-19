Katar Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Swiatek
Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ABD'li Jessica Pegula'yı 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, üst üste 2. kez şampiyon olmayı başardı.
Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda üst üste 2. kez şampiyon oldu.
Başkent Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile klasmanın 4. basamağındaki Pegula karşılaştı.
Unvanını korumak için sahaya çıkan 21 yaşındaki Swiatek, Pegula'yı 1 saat 9 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-0) mağlup etti.
Swiatek, bu sezon ilk, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
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