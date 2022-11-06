İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'dan kötü haber

Teniste dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, sezonun geri kalanında kortlara çıkamayacağını açıkladı.

AA
06 Kasım 2022 Pazar, 09:24
İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'dan kötü haber
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Dünya klasmanının 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını duyurdu.

19 yaşındaki sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karın kasında yırtık tespit edildiğini belirterek, ATP Finalleri ve Davis Kupası'nda oynayamayacağını açıkladı.

Bu sezon ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Alcaraz, 6 hafta kortlardan uzak kalacak.


Carlos Alcaraz tenis ATP

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