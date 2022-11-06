İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'dan kötü haber
Teniste dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, sezonun geri kalanında kortlara çıkamayacağını açıkladı.
Dünya klasmanının 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını duyurdu.
19 yaşındaki sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karın kasında yırtık tespit edildiğini belirterek, ATP Finalleri ve Davis Kupası'nda oynayamayacağını açıkladı.
Bu sezon ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Alcaraz, 6 hafta kortlardan uzak kalacak.
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