İspanyol tenisçi Rafael Nadal otelcilik işine girdi
Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, "Zel" adıyla kuracağı yeni oteller zincirinin tanıtımı Madrid'de yapıldı.
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Melia oteller zincirinin sahibi Escarrer ailesiyle anlaşarak otelcilik sektörüne yatırım yaptı.
Melia Uluslararası Oteller Grubu'nun sahibi Gabriel Escarrer ile anlaşan 36 yaşındaki Nadal'ın "Zel" adıyla kuracakları yeni oteller zincirinin tanıtımı Madrid'de yapıldı.
Escarrer ve Nadal'ın uzun zamandır bu proje üzerinde çalıştıkları belirtilirken, ilk otelin İspanyol tenisçinin doğduğu ve yaşadığı yer olan Mayorka'da 2023 yazında açılacağı bildirildi.
Gelecek 4-5 yılda Madrid, Paris, Londra'nın da aralarında olduğu farklı kentlerde 20 kadar "Zel" otel açılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.
Nadal, yaptığı kısa açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Otelcilik sektörüne her zaman çok tedirginlikle baktım ama ikimiz de Mayorkalı olarak birbirimize güveniyoruz. Zel ismi, dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Akdeniz'in gökyüzünden esinlenerek konuldu." dedi.
İspanyol tenisçi, profesyonel kariyeriyle ilgili ise "Önümde oldukça karışık bir takvim olduğu doğru. 20 yaşında değilim ama jübilem olabildiğince geç olacak. Artık farklı sektörlerle de uğraşabilirim." değerlendirmesinde bulundu.
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