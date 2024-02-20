İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü için İspanyol medyasında önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımın Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanyol ekiple görüşme yapacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:42
İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı!
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Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda kupayı hedefleyen Fenerbahçe devre arası transfer dönemini de yoğun şekilde geçirmişti.

Devre arasında kiralık olarak gelen Çağlar Söyüncü için yönetimin kararını verdiği ileri sürüldü.

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BONSERVİSİ ALINMAK İSTENİYOR

İspanya merkezli AS'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki milli oyuncunun bonservisini almak için Atletico Madrid ile görüşme gerçekleştirecek.

Haberin ayrıntısında ise Çağlar Söyüncü'nün, Fenerbahçe'de kalmak isteyebileceği çünkü çocukluğundan beri desteklediği takım olması ve kız arkadaşının İstanbul'da yaşamasından kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca düzenli olarak ilk 11'de oynayabilme ihtimali bulunduğundan Çağlar Söyüncü'nün de bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.

4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin gelecek sezondan itibaren değişecek yabancı kuralı sebebiyle Çağlar Söyüncü'yü mutlaka kadrosunda tutmak istediği iddia edildi.

Sarı-lacivertli kulübün, 27 yaşındaki milli savunma oyuncusunu bonservisiyle birlikte renklerine bağlayarak stratejik bir hamlede bulunmayı hedeflediği öne sürüldü. 

Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de toplamda 4 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. 


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